Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
360.580
-0.89%
BTXN Coin
9.39
-4.18%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Beşiktaş, Karşıyaka'ya mağlup oldu

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Karşıyaka'ya 92-81 yenildi.
    • 15.10.2022 - 20:29
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 20:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş, Karşıyaka'ya mağlup oldu

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde ikinci hafta maçında Beşiktaş, Karşıyaka’yı konuk etti. Karşıyaka rakibi karşısında baştan son önde götürdüğü maçı 92-81’lik skorla kazandı.

    Beşiktaş, üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı

    Son çeyrekte ev sahibi ekip 19-3’lük bir seri yakalayarak farkı kapatmaya çalışsa da Karşıyaka skor üstünlüğünü korudu ve maçtan galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Karşıyaka üçüncü maçını da kazanırken Beşiktaş ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

    Beşiktaş, Karşıyaka ya mağlup oldu #1

    Haftaya derbi mücadelesi yaşanacak

    Basketbol Süper Ligi’nde 4. hafta maçında Karşıyaka, TOFAŞ’ı konuk edecekken Beşiktaş ise Galatasaray'ın konuğu olacak.

    Beşiktaş, Karşıyaka ya mağlup oldu #2

    Okben'in 18 sayısı galibiyete yetmedi

    Beşiktaş'da Matt Coleman 15 sayı – 3 ribaund ile oynarken Okben Ulubay 18 sayı – 2 ribaund – 3 asist, Matt Mooney 12 sayı – 5 ribaund, Jordan Usher 11, Gediminas Orelik de 16 sayıyla oynadı.

    Beşiktaş, Karşıyaka ya mağlup oldu #3

    Delgado, maçın en skoreri oldu

    Karşıyaka’da Angel Delgado 19 sayı – 11 ribaund – 5 asist ile maça damgasını vururken Vittorio Brown 17 sayı – 5 ribaund, Jaylon Brown 12 sayı – 6 asist, Thomas Akyazılı da 8 sayıyla oynadı. Berkan Durmaz 10, Errick McCollum da 12 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

    Beşiktaş, Karşıyaka ya mağlup oldu #4


    FSM Köprüsü’nde İETT otobüsü, motosikletliye rüzgara karşı siper oldu
    3. Sayfa

    FSM Köprüsü’nde İETT otobüsü, motosikletliye rüzgara karşı siper oldu

    Kerem Bürsin'den kas şov!
    Medya

    Kerem Bürsin'den kas şov!

    İstanbul'daki tır, arkasındaki aracı sürükledi
    3. Sayfa

    İstanbul'daki tır, arkasındaki aracı sürükledi

    Görüş Bildir