Beşiktaş, Karşıyaka'ya mağlup oldu

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Karşıyaka'ya 92-81 yenildi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde ikinci hafta maçında Beşiktaş, Karşıyaka’yı konuk etti. Karşıyaka rakibi karşısında baştan son önde götürdüğü maçı 92-81’lik skorla kazandı.

Beşiktaş, üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı

Son çeyrekte ev sahibi ekip 19-3’lük bir seri yakalayarak farkı kapatmaya çalışsa da Karşıyaka skor üstünlüğünü korudu ve maçtan galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Karşıyaka üçüncü maçını da kazanırken Beşiktaş ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Haftaya derbi mücadelesi yaşanacak

Basketbol Süper Ligi’nde 4. hafta maçında Karşıyaka, TOFAŞ’ı konuk edecekken Beşiktaş ise Galatasaray'ın konuğu olacak.

Okben'in 18 sayısı galibiyete yetmedi

Beşiktaş'da Matt Coleman 15 sayı – 3 ribaund ile oynarken Okben Ulubay 18 sayı – 2 ribaund – 3 asist, Matt Mooney 12 sayı – 5 ribaund, Jordan Usher 11, Gediminas Orelik de 16 sayıyla oynadı.

Delgado, maçın en skoreri oldu

Karşıyaka’da Angel Delgado 19 sayı – 11 ribaund – 5 asist ile maça damgasını vururken Vittorio Brown 17 sayı – 5 ribaund, Jaylon Brown 12 sayı – 6 asist, Thomas Akyazılı da 8 sayıyla oynadı. Berkan Durmaz 10, Errick McCollum da 12 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.