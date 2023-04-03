Beşiktaş serisini 2-0'a getiren Fenerbahçe yarı finale yükseldi Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında konuk olduğu Beşiktaş'ı 79-64 mağlup eden Fenerbahçe, seride durumu 2-0’a getirerek yarı finale yükseldi.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Konuk ekip karşılaşmayı 79-64 kazandı.

Ev sahibi olduğu serinin ilk maçını da 90-70 kazanan sarı-lacivertliler böylece çeyrek final serisini 2-0'la geçti ve adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde rakip Galatasaray olabilir

Fenerbahçe, yarı finalde Galatasaray-Nesibe Aydın eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-kırmızılıların 1-0 önde olduğu bu serinin ikinci maçı 7 Nisan Cuma günü oynanacak.

Beşiktaş GKN Kargo: 64 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 79

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, Abdullah Koputan, Sezer Bor

Beşiktaş GKN Kargo: Evans 27, Billings 16, Melek Uzunoğlu, İrem Naz Topuz 4, Elif Bayram 12, Kübra İmren Sevindik 5, Yağmur Kübra Taşar, Draskicevic

Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 14, Stewart 26, Vandersloot 20, Olcay Çakır Turgut, Merve Aydın 5, Stokes 6, İdil Saçalır 5, Şerife Alperi Onar 3, Gizem Başaran, Manolya Kurtulmuş

1. Periyot: 16-16

Devre: 41-36

3. Periyot: 56-57