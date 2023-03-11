Beşiktaş, Tofaş'ı farklı geçti Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş, evinde Tofaş'ı 105-85 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Beşiktaş, Tofaş ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde Akatlar Arena'da oynanana ve alt sıraları ilgilendiren mücadelede Beşiktaş, Tofaş karşısında 105-85 kazandı.

Beşiktaş, üst üste 2. kez galip geldi

Bu galibiyetle üst üste 2. kez kazanan Beşiktaş toplamda 6. galibiyetini aldı. Tofaş ise 13. yenilgisini yaşadı.

İki takım arasında Bursa’da oynanan ilk maçı Tofaş 80-72’lik skorla kazanmıştı. Siyah-beyazlılar rakibi karşısında 20 sayı farkıyla ikili averajı da almış oldu.

Parker Jackson-Cartwright maçın en skoreri oldu

Beşiktaş’ta Jordan Usher 23 sayı, 4 ribaund ile oynarken Parker Jackson-Cartwright 28 sayı ve 9 asist, Allerik Freeman 20 sayı ve 7 asist ile oynadı.

Tofaş’ta Brady Manek 21 sayı ve 5 ribaund ile oynarken Rob Gray 15, Milton Doyle ise 14 sayı kaydetti.