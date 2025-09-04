Abone ol: Google News

Beşiktaş, Zenit'e yenildi

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, Zenit'e 65-62'lik skorla mağlup oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.09.2025 21:26
Beşiktaş, Zenit'e yenildi

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş ile Rusya temsilcisi Zenit karşı karşıya geldi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği, 18-18 eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş, devre arasına 34-30 önde girdi.

BEŞİKTAŞ MAĞLUP OLDU

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde 48-47 geriye düşen siyah-beyazlılar, maçtan da 65-62 mağlup ayrıldı.

Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Eshspor Haberleri