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    Beşiktaş'ta Milicic dönemi

    Beşiktaş Basketbol Takımının Ahmet Kandemir'in ayrılığından sonra yeni başantrenörü Polonya Milli Takımı'nı da yöneten Igor Milicic oldu.
    • 31.12.2022 - 10:18
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    Beşiktaş'ta Milicic dönemi

    Türkiye Basketbol Ligi'nde 12 maç sonunda 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet ile kötü bir performans sergileyen Beşiktaş'ta başantrenör Ahmet Kandemir ile yollar ayrılmıştı.

    Siyah-beyazlılar, Kandemir'in yerini Igor Milicic ile doldurdu.

    Beşiktaş Milicic'i açıkladı

    Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Hırvatistan asıllı Polonyalı koçu takımın başına getirdiğini açıkladı.

    Kulüpten yapılan duyuruda, aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nı da çalıştıran 46 yaşındaki başantrenörle anlaşıldığı belirtildi.

    Beşiktaş ta Milicic dönemi #1

    Polonya'da zaferleri var

    Milicic'in, Polonya'da üçer kez lig ve kupa, 2 defa da Süper Kupa zaferi yaşadığı aktarıldı.

    Beşiktaş ta Milicic dönemi #2

    İlk antrenmana çıktı

    Deneyimli isim takımın başına geçtikten sonra ise basketbolcularla birlikte ilk idmanına çıktı ve oyuncularla tanıştı.

    Beşiktaş ta Milicic dönemi #3

    Beşiktaş ta Milicic dönemi #4


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