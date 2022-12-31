Beşiktaş'ta Milicic dönemi

Beşiktaş Basketbol Takımının Ahmet Kandemir'in ayrılığından sonra yeni başantrenörü Polonya Milli Takımı'nı da yöneten Igor Milicic oldu.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 12 maç sonunda 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet ile kötü bir performans sergileyen Beşiktaş'ta başantrenör Ahmet Kandemir ile yollar ayrılmıştı.

Siyah-beyazlılar, Kandemir'in yerini Igor Milicic ile doldurdu.

Beşiktaş Milicic'i açıkladı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Hırvatistan asıllı Polonyalı koçu takımın başına getirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nı da çalıştıran 46 yaşındaki başantrenörle anlaşıldığı belirtildi.

Polonya'da zaferleri var

Milicic'in, Polonya'da üçer kez lig ve kupa, 2 defa da Süper Kupa zaferi yaşadığı aktarıldı.

İlk antrenmana çıktı

Deneyimli isim takımın başına geçtikten sonra ise basketbolcularla birlikte ilk idmanına çıktı ve oyuncularla tanıştı.