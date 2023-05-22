Bogdan Bogdanovic: Fenerbahçe'ye geri döneceğim Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Bogdan Bogdanovic, geri döneceğine dair sinyal verdi.

Şu anda NBA ekiplerinden Atlanta Hawks'ta forma giyen Fenerbahçe'nin eski basketbolcularından Bogdan Bogdanovic, sarı-lacivertli ekibe geri dönüş mesajı vererek taraftarların heyecanlanmasına sebep oldu.

Instagram hesabından Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun "Fenerbahçe'ye gel kardeşim." yorumuna cevap veren Bogdanovic, "Bir sonraki durağım." dedi.

EuroLeague şampiyonluğunu andı

Daha sonra Twitter'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğunun yıl dönümünü anan Sırp yıldız, "Özel bir gün, özel bir takım, özel hatıralar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 2017 yılında kazandığı EuroLeague şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan 31 yaşındaki Bogdanovic, NBA'de sezonu 14 sayı 3.1 ribaunt ve 2.8 asist ortalamaları ile oynadı.