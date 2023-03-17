Bogdanovic, Atlanta Hawks'la sözleşme uzattı NBA ekiplerinden Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic'in sözleşmesini yeniledi.

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de gösterdiği iyi performansla beğeni toplayan Bogdan Bogdanovic, kariyeri adına önemli bir sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistanlı 30 yaşındaki oyuncuyla 2023-24 sezonundan başlamak üzere uzun süreli bir kontrata imza atıldığı belirtildi.

4 sezon için 68 milyon dolar kazanacak

ABD basınında yer alan haberlere göre, Bogdanovic, Hawks ile 4 sezon için 68 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe forması giymişti

Fenerbahçe'de 2014-17 sezonları arasında sergilediği üstün performansın ardından kariyerini NBA'e yönelten Bogdanovic, üçüncü yılını geçirdiği Hawks'ta bu sezon maç başına 14,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,9 asist ortalamasıyla oynadı.