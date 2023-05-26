Boston Celtics, Miami Heat'i yenerek final serisini 6. maça taşıdı
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Amerikan Basketbol Ligi NBA Doğu Konferansı serisi 5. maçında Boston Celtics, TD Garden'da Miami Heat'i konuk etti.

Mücadele ev sahibi takım Boston Celtics'in 110-97'lik üstünlüğüyle sona erdi. Alınan bu sonuçla Celtics seriyi 6. maça taşıdı.

Maçın en skoreri Derrick White oldu

Celtics'te Derrick White 24 sayı, 3 ribaunt, Marcus Smart 23 sayı, 5 top çalma, Jayson Tatum 21 sayı, 8 ribaunt, 11 asist ve Jaylen Brown 21 sayı, 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Boston Celtics, Miami Heat'i yenerek final serisini 6. maça taşıdı

Serinin 6. maçı Heat'in sahasında oynanacak

Konuk takımda Duncan Robinson 18 sayı, 9 asist, Bam Adebayo 16 sayı, 8 ribaunt, Haywood Highsmith 15 sayı ve Jimmy Butler 14 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı. Heat'te Ömer Faruk Yurtseven ise 3 dakika 20 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 2 sayı, 2 ribaunt, 1 blokla tamamladı.

Serinin 6. maçı, Heat'in ev sahipliğinde 28 Mayıs Pazar günü TSİ 03.30'da yapılacak. Seride 4 galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.

Boston Celtics, Miami Heat'i yenerek final serisini 6. maça taşıdı