Boston Celtics, Miami Heat'i yenerek final serisini 6. maça taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi NBA Doğu Konferansı final serisi 5. maçında Boston Celtics, TD Garden'da Miami Heat'i konuk etti.
Mücadele ev sahibi takım Boston Celtics'in 110-97'lik üstünlüğüyle sona erdi. Alınan bu sonuçla Celtics seriyi 6. maça taşıdı.
Maçın en skoreri Derrick White oldu
Celtics'te Derrick White 24 sayı, 3 ribaunt, Marcus Smart 23 sayı, 5 top çalma, Jayson Tatum 21 sayı, 8 ribaunt, 11 asist ve Jaylen Brown 21 sayı, 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.
Serinin 6. maçı Heat'in sahasında oynanacak
Konuk takımda Duncan Robinson 18 sayı, 9 asist, Bam Adebayo 16 sayı, 8 ribaunt, Haywood Highsmith 15 sayı ve Jimmy Butler 14 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı. Heat'te Ömer Faruk Yurtseven ise 3 dakika 20 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 2 sayı, 2 ribaunt, 1 blokla tamamladı.
Serinin 6. maçı, Heat'in ev sahipliğinde 28 Mayıs Pazar günü TSİ 03.30'da yapılacak. Seride 4 galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.