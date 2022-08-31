2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ Spor, Sehernaz Çidal ile sözleşme yeniledi.

2022-2023 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren BOTAŞ Spor, iç transferde takımın önemli isimlerinden Sehernaz Çidal ile yola devam kararı aldı.

Hem Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi hem de EuroLeague Women ön elemelerinde mücadele edecek olan Ankara ekibi ,1995 doğumlu forvet ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Takımının play-off'a kalmasında pay sahibi oldu

2021-2022 sezonunda toplamda 29 karşılaşmada görev alan Sehernaz Çidal, maç başına 26 dakika, 6.5 sayı, 2.4 ribaund, 1.5 asist, 0.6 ortalamaları ile sezonu tamamlayarak takımının play-off’lara kalmasında pay sahibi oldu.

Kariyerine BOTAŞ Spor altyapısında başlayan Sehernaz Çidal, kulüpteki 3. dönemini geçiriyor. 2020-2021 sezonu başından bu yana BOTAŞ’ta forma giyen başarılı oyuncu, daha önce 2011-2016 yılları arasında ve 2017-2019 yılları arasında lacivert-kırmızılı ekibin formasını giymişti.

Çidal, aynı zamanda kariyerinde birer sezon Elazığ İl Özel İdarespor ve Mardin Büyükşehir Belediyespor takımlarında oynadı.