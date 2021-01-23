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    Bourges'i yenen Galatasaray, Fenerbahçe ile eşleşti

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Bourges Basket'i 75-65 mağlup ederek Kadınlar Euroleague'de çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılıların rakibi Fenerbahçe oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2021 - 09:32
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    Bourges'i yenen Galatasaray, Fenerbahçe ile eşleşti

    Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nda Galatasaray, Fransa'nın Bourges Basket takımını 75-65 yenerek çeyrek finale yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

    10 SAYI FARK ATTI

    Fransa'nın Bourges kentinde yapılan D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Bourges Basket ile karşı karşıya geldi.

    Prado Spor Sarayı'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-14 geride tamamlayan sarı-kırmızılılar, devre arasına 38-35 üstünlükle girdi.

    İkinci yarıda da aradaki farkı koruyan Galatasaray, üçüncü periyotunu 54-49 önde kapattığı karşılaşmayı 75-65'lük skorla kazandı.

    Bourges i yenen Galatasaray, Fenerbahçe ile eşleşti #1

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