Bourges'i yenen Galatasaray, Fenerbahçe ile eşleşti

Bourges'i yenen Galatasaray, Fenerbahçe ile eşleşti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Bourges Basket'i 75-65 mağlup ederek Kadınlar Euroleague'de çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılıların rakibi Fenerbahçe oldu.

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nda Galatasaray, Fransa'nın Bourges Basket takımını 75-65 yenerek çeyrek finale yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

10 SAYI FARK ATTI

Fransa'nın Bourges kentinde yapılan D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Bourges Basket ile karşı karşıya geldi.

Prado Spor Sarayı'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-14 geride tamamlayan sarı-kırmızılılar, devre arasına 38-35 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki farkı koruyan Galatasaray, üçüncü periyotunu 54-49 önde kapattığı karşılaşmayı 75-65'lük skorla kazandı.