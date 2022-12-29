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- Brooklyn Nets, üst üste 10. galibiyetini aldı
Brooklyn Nets, üst üste 10. galibiyetini aldı
- 29.12.2022 - 15:21
Amerikan Basketbol Ligi NBA'e 8 mücadeleyle devam edildi. Brooklyn Nets, Atlanta Hawks'ı geçerek üst üste 10, toplamda sezonun 23. galibiyetini alarak Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya yerleşti.
Brooklyn'in yıldızları sahneye çıktı
Brooklyn Nets'te takımın all-star oyuncuları Kevin Durant, 26 sayı, 16 ribaunt 8 asist, Kyrie Irving ise 28 sayı, 5 ribaunt 8 asist ile oynadı.
Ligde 18. mağlubiyetini alan Atlanta Hawks'ta takımın yıldız basketbolcusu Trae Young sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Dejounte Murray'nin 24 sayı, 9 ribaunt, 8 sayısı galibiyete yetmedi.
Zion Williamson kariyer rekoru kırdı
New Orleans Pelicans, evinde Minnesota Timberwolves'ı 119-118 mağlup etmeyi başardı.
Üst üste 4. maçını kazanan ve Batı Konferans'ında liderlik koltuğuna oturan Pelicans'ta takımın yıldız ismi Zion Williamson attığı 43 sayı ile kariyer rekorunu kırdı.
NBA'de gecenin sonuçları:
Detroit Pistons-Orlando Magic: 121-101
Washington Wizards-Phoenix Suns: 127-102
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 107-108
Miami Heat-Los Angeles Lakers: 112-98
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 119-113 (Uzatmada)
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 119-118
Golden State Warriors-Utah Jazz: 112-107
Sacramento Kings-Denver Nuggets: 127-126