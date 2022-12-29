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    Brooklyn Nets, üst üste 10. galibiyetini aldı

    NBA ekiplerinden Brooklyn Nets, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 108-107 mağlup ederek, ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkarmayı başardı.
    • 29.12.2022 - 15:21
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    Brooklyn Nets, üst üste 10. galibiyetini aldı

    Amerikan Basketbol Ligi NBA'e 8 mücadeleyle devam edildi. Brooklyn Nets, Atlanta Hawks'ı geçerek üst üste 10, toplamda sezonun 23. galibiyetini alarak Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya yerleşti.

    Brooklyn'in yıldızları sahneye çıktı

    Brooklyn Nets'te takımın all-star oyuncuları Kevin Durant, 26 sayı, 16 ribaunt 8 asist, Kyrie Irving ise 28 sayı, 5 ribaunt 8 asist ile oynadı.

    Ligde 18. mağlubiyetini alan Atlanta Hawks'ta takımın yıldız basketbolcusu Trae Young sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Dejounte Murray'nin 24 sayı, 9 ribaunt, 8 sayısı galibiyete yetmedi.

    Brooklyn Nets, üst üste 10. galibiyetini aldı #1

    Zion Williamson kariyer rekoru kırdı

    New Orleans Pelicans, evinde Minnesota Timberwolves'ı 119-118 mağlup etmeyi başardı.

    Üst üste 4. maçını kazanan ve Batı Konferans'ında liderlik koltuğuna oturan Pelicans'ta takımın yıldız ismi Zion Williamson attığı 43 sayı ile kariyer rekorunu kırdı.

    Brooklyn Nets, üst üste 10. galibiyetini aldı #2

    NBA'de gecenin sonuçları:

    Detroit Pistons-Orlando Magic: 121-101

    Washington Wizards-Phoenix Suns: 127-102

    Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 107-108

    Miami Heat-Los Angeles Lakers: 112-98

    Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 119-113 (Uzatmada)

    New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 119-118

    Golden State Warriors-Utah Jazz: 112-107

    Sacramento Kings-Denver Nuggets: 127-126

    Brooklyn Nets, üst üste 10. galibiyetini aldı #3

    Brooklyn Nets, üst üste 10. galibiyetini aldı #4


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