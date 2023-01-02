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    Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2023 NBA maç programı..

    NBA'de oynanacak maçların programı basketbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte NBA'de bugün oynanacak maçların programı..
    • 02.01.2023 - 14:36
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    Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2023 NBA maç programı..

    Dünyanın en çok izlenen ve takip edilen spor organizasyonları arasında yer alan NBA'de heyecan sürüyor.

    Doğu Konferansı ve Batı Konferansında toplam 30 takımın mücadele ettiği NBA'de her gece birbirinden keyifli maçlar oynanıyor.

    Basketbolseverler NBA'de oynanan birbirinden zorlu maçlar için ekran başına geçiyor.

    İşte pazartesiyi salıya bağlayan gece oynanacak olan NBA maçları ve maçların başlama saatleri..

    3 Ocak 2023 NBA maç programı

    03:00 Indiana Pacers - Toronto Raptors

    03:00 Philadelphia 76ers - New Orleans Pelicans

    03:00 Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls

    03:00 Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers

    03:30 Brooklyn Nets - San Antonio Spurs

    04:00 Houston Rockets - Dallas Mavericks

    04:00 Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets

    06:00 Portland Trail Blazers - Detroit Pistons

    06:00 Golden State Warriors - Atlanta Hawks

    06:30 Los Angeles Clippers - Miami Heat


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