Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2023 NBA maç programı..

Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2023 NBA maç programı..

NBA'de oynanacak maçların programı basketbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte NBA'de bugün oynanacak maçların programı..

Dünyanın en çok izlenen ve takip edilen spor organizasyonları arasında yer alan NBA'de heyecan sürüyor.

Doğu Konferansı ve Batı Konferansında toplam 30 takımın mücadele ettiği NBA'de her gece birbirinden keyifli maçlar oynanıyor.

Basketbolseverler NBA'de oynanan birbirinden zorlu maçlar için ekran başına geçiyor.

İşte pazartesiyi salıya bağlayan gece oynanacak olan NBA maçları ve maçların başlama saatleri..

3 Ocak 2023 NBA maç programı

03:00 Indiana Pacers - Toronto Raptors

03:00 Philadelphia 76ers - New Orleans Pelicans

03:00 Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls

03:00 Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers

03:30 Brooklyn Nets - San Antonio Spurs

04:00 Houston Rockets - Dallas Mavericks

04:00 Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets

06:00 Portland Trail Blazers - Detroit Pistons

06:00 Golden State Warriors - Atlanta Hawks

06:30 Los Angeles Clippers - Miami Heat