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- Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2023 NBA maç programı..
Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2023 NBA maç programı..
- 02.01.2023 - 14:36
Dünyanın en çok izlenen ve takip edilen spor organizasyonları arasında yer alan NBA'de heyecan sürüyor.
Doğu Konferansı ve Batı Konferansında toplam 30 takımın mücadele ettiği NBA'de her gece birbirinden keyifli maçlar oynanıyor.
Basketbolseverler NBA'de oynanan birbirinden zorlu maçlar için ekran başına geçiyor.
İşte pazartesiyi salıya bağlayan gece oynanacak olan NBA maçları ve maçların başlama saatleri..
3 Ocak 2023 NBA maç programı
03:00 Indiana Pacers - Toronto Raptors
03:00 Philadelphia 76ers - New Orleans Pelicans
03:00 Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls
03:00 Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers
03:30 Brooklyn Nets - San Antonio Spurs
04:00 Houston Rockets - Dallas Mavericks
04:00 Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets
06:00 Portland Trail Blazers - Detroit Pistons
06:00 Golden State Warriors - Atlanta Hawks
06:30 Los Angeles Clippers - Miami Heat