Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi'nde

AA
Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde Çağdaş Bodrumspor ile Haremspor karşı karşıya geldi.
Bodrum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 13-22 geride geçen Çağdaş Bodrumspor, devreyi 49-37 önde tamamladı.
Mücadelenin üçüncü periyodunu da 77-64 önde bitiren Çağdaş Bodrumspor, karşılaşmadan 101-84 galip ayrıldı.
Bodrumspor, Süper Lig'e çıkmayı garantiledi
Bu sonuçla Bodrum ekibi, ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Müsabakanın ardından Çağdaş Bodrumspor taraftarları, yöneticileri ve sporcular büyük sevinç yaşadı.