Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi'nde
AA

Türkiye Erkekler 1. Ligi'nde Çağdaş Bodrumspor ile Haremspor karşı karşıya geldi.

Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 13-22 geride geçen Çağdaş Bodrumspor, devreyi 49-37 önde tamamladı.

Mücadelenin üçüncü periyodunu da 77-64 önde bitiren Çağdaş Bodrumspor, karşılaşmadan 101-84 galip ayrıldı.

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Bu sonuçla Bodrum ekibi, ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Müsabakanın ardından Çağdaş Bodrumspor taraftarları, yöneticileri ve sporcular büyük sevinç yaşadı.

Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi'nde