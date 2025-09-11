Çayırova Belediyesi Basketbol Süper Lig için iddialı

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele eden Çayırova Belediyesi, kurduğu iddialı kadrosuyla sezon sonunda Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Başantrenör Gökhan Güney, AA muhabirine, yeni sezon hazırlık çalışmalarının verimli geçtiğini, yaklaşık bir aydır teknik, taktik, güç ve kondisyon çalışmaları yaptıklarını söyledi.

"İLERLEYEN GÜNLER BUNU GÖSTERECEK"

Güney, sezon öncesinde oynadıkları 4 hazırlık maçının doğrularını ve yanlışlarını görmeleri açısından faydalı olduğunu belirtti.

Gökhan Güney, tek amaçlarının Süper Lig'e yükselmek olduğunu vurgulayarak, şu şekilde konuştu:

Sezon başında kadroyu kurarken tek amacımız Basketbol Süper Ligi'ne yükselebilmek. Çok değerli rakiplerimiz var. İyi bir kadro kurduğumuza inanıyoruz ama yaklaşık 6 çok iyi takım var. Bu sezon seyirciler şanslı olacak çünkü çekişmeli lig olacağını tahmin ediyoruz. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. İyi bir kadro kurduk ve iddialıyız ama işimiz de kolay değil. İlerleyen günler bunu gösterecek.

"STANDARTLAR BAYAĞI YÜKSELİYOR"

Güney, A Milli Basketbol takımının başarılarının, Türk basketboluna ivme kazandırdığına işaret ederek, şunları dedi:

Bir ara basketbolda gerileme olmuştu ama son birkaç yıldır standartlar bayağı yükseliyor.

"TAKIMI HAK ETTİĞİ SÜPER LİG'E ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Takım kaptanı Hakan Yapar da tek amaçlarının Süper Lig'e çıkmak olduğunu kaydetti.

Yapar, Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünün her geçen yıl daha da büyüdüğünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Her şeyiyle güzel ilerleyen bir kulüp. İnşallah bu sene de bunu taçlandırmak adına çok daha iyi ve hedefli kadro kuruldu. Biz de hep birlikte çalışarak senenin sonunda takımı hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz.

"MÜCADELEMİZİ SAHADA SONUNA KADAR GÖSTERECEĞİZ"

Ligin dengeli olduğunu ve önemli rakiplerin bulunduğunu anlatan Yapar, şu değerlendirmede bulundu:

Bütçeye baktığınızda belki biz bir tık yukarıda görünüyoruz ama bu farkı sahada mücadeleyle yaratmamız gerekiyor. Sahada mücadele edenin kazandığı bir lig. Sert, agresif herkesin birbirini yenebildiği bir lig. Tabii ki biz de her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Mücadelemizi sahada sonuna kadar göstereceğiz.

"HERKESİN OYNAYABİLDİĞİ GENİŞ ROTASYONLU KADROYUZ"

Yapar, sezon içerisinde yaşanabilecek dalgalanmalardan en az şekilde etkilenmek istediklerini belirterek, şu şekilde konuştu:

Biz herkesin oynayabildiği geniş rotasyonlu kadroyuz. 12 kişinin de sahada aynı şekilde mücadele edebileceği kadro kuruldu. Sakatlık, form düşüklüğü gibi şeyler hepimizde olabilecek şeyler. Bunu en az hasarla geçip yılın sonunda da hedefimize ulaşmak istiyoruz.

İLK MAÇ DARÜŞŞAFAKA'YA KARŞI

Çayırova Belediyesi Basketbol, sezonun ilk maçında 19 Eylül'de sahasında Darüşşafaka'yı ağırlayacak.