ÇBK Mersin, Ekrem Memnun ile anlaştı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin'in başantrenörü Ekrem Memnun oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl Galatasaray'daki görevini bırakan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın eski çalıştırıcısı Ekrem Memnun ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"BAŞARILARLA DOLU BİR DÖNEM DİLİYORUZ"

Açıklamada, "Kulübümüz, Türk basketbolunun deneyimli başantrenörlerinden Ekrem Memnun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Yeni başantrenörümüz Ekrem Memnun'a hoş geldin diyor, görev süresi boyunca kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir dönem diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

DIKEOLUKOS'LA YOLLAR AYRILMIŞTI

Mersin ekibi, sabah saatlerinde Yunan başantrenör George Dikeoulakos ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.