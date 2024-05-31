ÇBK Mersin, Victor Lapena ile anlaştı
İHA

Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, İspanyol koç Victor Lapena ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kanada Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran Lapena ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

"Başarılarla dolu bir sezon diliyoruz"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Yeni başantrenörümüz Victor Lapena'ya hoş geldin diyor, kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

Victor Lapena, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)