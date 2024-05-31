ÇBK Mersin, Victor Lapena ile anlaştı

İHA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, İspanyol koç Victor Lapena ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kanada Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran Lapena ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.
"Başarılarla dolu bir sezon diliyoruz"
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Yeni başantrenörümüz Victor Lapena'ya hoş geldin diyor, kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.
Victor Lapena, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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