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    Cedi Osman sahne alıyor! NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 30 Aralık NBA maç programı..

    Bugün gece NBA'de oynanacak maçlar basketbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte bugün oynanacak NBA maçlarının programı..
    • 29.12.2022 - 13:39
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    Cedi Osman sahne alıyor! NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 30 Aralık NBA maç programı..

    Tün dünyada en çok izlenen spor organizasyonları arasında olan NBA hız kesmeden devam ediyor.

    30 takımın mücadele ettiği NBA'de her gece birbirinden heyecanlı maçlar oynanıyor.

    Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda birbirinden zorlu maçlar basketbolseverleri ekran başına kilitliyor.

    İşte Cuma günü gece oynanacak olan NBA maçları ve başlama saatleri..

    30 Aralık Cuma NBA maç programı

    03:00 Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers

    03:00 Charlotte Hornets - Oklahoma City Thunder

    03:30 Boston Celtics - Los Angeles Clippers

    03:30 Toronto Raptors - Memphis Grizzlies

    04:00 San Antonio Spurs - New York Knicks

    04:30 Dallas Mavericks - Houston Rockets


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