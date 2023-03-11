Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Miami Heat'e yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde heyacan devam ediyor. NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi.

Doğu Konferansı'nın 4. basamağındaki Cavaliers'ın 7. sıradaki Heat'e konuk olduğu maç büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 4 sayı farkla 119-115 galip ayrıldı.

Cedi Osman 7 sayı attı

Maçtan mağlubiyetle ayrılan Cleveland Cavaliers'da Donovan Mitchell, 42 sayı ile oynarken milli oyuncu Cedi Osman ise 7 sayı kaydetti.

Miami Heat'te ise Jimmy Butler 33 sayılık performans ile takımına galibiyeti getirdi.

Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Miami Heat'e yenildi

Jokic, "triple-double" yaptı

Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta San Antonio Spurs'a 128-120 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Batı Konferansı lideri Nuggets'ta Nikola Jokic 37 sayı, 11 ribaunt, 11 asistle "triple-double"lık performans sergilemesine rağmen takımına galibiyet getiremedi.

Jokic, bu sezon 26. triple-double'ını yaparken Nuggets, bu sezon Jokic'in triple-double yaptığı maçta ilk kez mağlup oldu.

Maçtan galibiyetle ayrılan San Antonio Spurs'ta Keldon Johnson 23 sayı, Doug McDermott ise 20 sayı ile oynadı.

Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Miami Heat'e yenildi

NBA'de gecenin sonuçları:

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 120-119

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 107-114

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 119-115

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 123-124 (uzatmada)

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 128-120

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 122-112

Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Miami Heat'e yenildi
Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Miami Heat'e yenildi