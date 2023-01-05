Chicago Bulls, Brooklyn Nets'in serisini bitirdi

NBA'de Brooklyn Nets karşısında 121-112 galip gelen Chicago Bulls, güçlü rakibinin 12 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

Amerikan Basketbol Ligi NBA'e 12 karşılaşmayla devam edildi.

Doğu Konferans'ında orta sıralarda yer alan Chicago Bulls, aynı konferansta zirveye oynayan Brooklyn Nets'i sahasında 121-112 mağlup etti.

Kevin Durant maçın en skoreri oldu

Chicago Bulls'a galibiyeti getiren isim ise yaptığı 21 sayı ve 13 ribauntla, Nikola Vucevic oldu. Demar DeRozan ve Patrick Williams ise 22'şer sayı ve 7 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

12 maçlık galibiyet serisi sona eren Brooklyn'de ise yıldız basketbolcu Kevin Durant 44 sayı ve 5 asistle maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Cedi Osman 12 sayı ile oynadı

Doğu Konferansı'nın iyi takımlarından olan Cleveland Cavaliers ise evinde Phoenix Suns'ı 90-88 mağlup etmeyi başardı. Cleveland'da milli basketbolcu Cedi Osman, 12 sayı ve 3 ribaunt ile oynadı.

Alperen Şengün 13 sayı kaydetti

Batı Konferansı'nda son sırada bulunan milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets ise deplasmanda New Orleans Pelicans'a 119-108 kaybetti. Bu maçta Alperen Şengün 13 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt ile oynadı.

NBA'de gecenin sonuçları

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 126-115

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 129-126 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 90-88

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 107-131

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 101-104 (uzatmada)

New York Knicks-San Antonio Spurs: 117-114

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 121-112

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 113-106

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 119-108

Golden State Warriors-Detroit Pistons: 119-122

Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 117-120

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 112-109