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    Chicago Bulls, Brooklyn Nets'in serisini bitirdi

    NBA'de Brooklyn Nets karşısında 121-112 galip gelen Chicago Bulls, güçlü rakibinin 12 maçlık galibiyet serisini noktaladı.
    • 05.01.2023 - 15:27
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 16:33
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    Chicago Bulls, Brooklyn Nets'in serisini bitirdi

    Amerikan Basketbol Ligi NBA'e 12 karşılaşmayla devam edildi.

    Doğu Konferans'ında orta sıralarda yer alan Chicago Bulls, aynı konferansta zirveye oynayan Brooklyn Nets'i sahasında 121-112 mağlup etti.

    Kevin Durant maçın en skoreri oldu

    Chicago Bulls'a galibiyeti getiren isim ise yaptığı 21 sayı ve 13 ribauntla, Nikola Vucevic oldu. Demar DeRozan ve Patrick Williams ise 22'şer sayı ve 7 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

    12 maçlık galibiyet serisi sona eren Brooklyn'de ise yıldız basketbolcu Kevin Durant 44 sayı ve 5 asistle maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

    Chicago Bulls, Brooklyn Nets in serisini bitirdi #1

    Cedi Osman 12 sayı ile oynadı

    Doğu Konferansı'nın iyi takımlarından olan Cleveland Cavaliers ise evinde Phoenix Suns'ı 90-88 mağlup etmeyi başardı. Cleveland'da milli basketbolcu Cedi Osman, 12 sayı ve 3 ribaunt ile oynadı.

    Chicago Bulls, Brooklyn Nets in serisini bitirdi #2

    Alperen Şengün 13 sayı kaydetti

    Batı Konferansı'nda son sırada bulunan milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets ise deplasmanda New Orleans Pelicans'a 119-108 kaybetti. Bu maçta Alperen Şengün 13 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt ile oynadı.

    Chicago Bulls, Brooklyn Nets in serisini bitirdi #3

    NBA'de gecenin sonuçları

    Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 126-115

    Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 129-126 (uzatmada)

    Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 90-88

    Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 107-131

    Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 101-104 (uzatmada)

    New York Knicks-San Antonio Spurs: 117-114

    Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 121-112

    Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 113-106

    New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 119-108

    Golden State Warriors-Detroit Pistons: 119-122

    Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 117-120

    Los Angeles Lakers-Miami Heat: 112-109

    Chicago Bulls, Brooklyn Nets in serisini bitirdi #4

    Chicago Bulls, Brooklyn Nets in serisini bitirdi #5


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