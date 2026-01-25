Chicago Bulls, Derrick Rose'un formasını emekliye ayırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NBA ekiplerinden Chicago Bulls, eski basketbolcu Derrick Rose'u onurlandırdı ve 1 numaralı formasını emekliye ayırma kararı aldı.

Chicago Bulls ile Boston Celtics arasında United Center'da oynanan müsabakada Rose için tören düzenlendi ve 1 numaralı forması salona yerleştirildi.

FORMASI EMEKLİ EDİLEN 5. BASKETBOLCU

Böylece Derrick Rose, Chicago Bulls tarihinde Jerry Sloan (4 numara), Bob Love (10 numara), Michael Jordan (23 numara) ve Scottie Pippen'ın (33 numara) ardından forması emekli edilen 5. basketbolcu oldu.

BAŞARILARI

2008 NBA draftında Bulls tarafından ilk sıradan seçilen Rose, burada 2016 yılına kadar forma giyerken, çıktığı 406 normal sezon maçında 19.7 sayı, 3.7 ribaund ve 6.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Derrick Rose, NBA'de 2010, 2011 ve 2012 yılları olmak üzere 3 kez All-Star seçilirken, 2011 yılında da sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazanan en genç basketbolcu oldu.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Rose kariyerinde Chicago Bulls dışında New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons ve Memphis Grizzlies'ta da forma giydi.