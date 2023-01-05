Chris Singleton, Anadolu Efes'e geri döndü

Anadolu Efes, eski basketbolcusu Chris Singleton ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını duyurdu.

Anadolu Efes, ABD'li uzun forvet oyuncusu Chris Singleton'ı yeniden kadrosuna katarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2,06 metre boyundaki basketbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

3 yıl forma giymişti

Anadolu Efes'te 2019-2022 yılları arasında forma giyen Chris Singleton, Efes ile birlikte 2 EuroLeague, birer Basketbol Süper Lig, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası kazandı.

EuroLeague şampiyonluklarında önemli paya sahip

33 yaşındaki Chris Singleton, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes ile 57 maçta forma giymişti.

ABD'li oyuncu bu maçlarda göstermiş olduğu başarılı performans ile kazanılan EuroLeague şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olmuştu.