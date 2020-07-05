Dabovic: Beni tek gecelik ilişki için transfer etmiş

Daha önce ülkemizde Beşiktaş ve Galatasaray'da da forma giyen basketbolcu Milica Dabovic, Sırp basınına açıklamalarda bulundu.

Sırp kadın basketbolcu Milica Dabovic, ülke basınına yaptığı açıklamalarla olay yarattı.

Daha önce ülkemizde de Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen Dabovic, siyah-beyazlılardan sonra Yunanistan'a transfer olmuştu. Sırp basketbolcu, Yunan kulübünün başkanının kendisini ilişki için transfer ettiğini söyledi.

DABOVİC: REDDEDİNCE, 3 AY MAAŞIMI ÖDEMEDİLER

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milica Dabovic, "Beşiktaş'tan Yunanistan'a transfer olmuştum. Bana ayda 20 bin euro net maaş ödüyorlardı ve çok büyük bir paraydı. Yunan kulübünün başkanı, bana tek gecelik ilişki teklif etti. Beni bunun için transfer ettirmiş. Onun ilişki teklifini kabul etmediğim için bana 3 ay boyunca maaş ödemediler ve sonra sözleşmemi feshettiklerini söylediler. Bacaklarımı para için açmadım ve bununla gurur duyuyorum. Vicdanım rahat ve huzur içinde uyuyabiliyorum." ifadelerini kullandı.