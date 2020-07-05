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    Dabovic: Beni tek gecelik ilişki için transfer etmiş

    Dabovic: Beni tek gecelik ilişki için transfer etmiş

    Daha önce ülkemizde Beşiktaş ve Galatasaray'da da forma giyen basketbolcu Milica Dabovic, Sırp basınına açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 19:32
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    Dabovic: Beni tek gecelik ilişki için transfer etmiş #1

    Sırp kadın basketbolcu Milica Dabovic, ülke basınına yaptığı açıklamalarla olay yarattı.

    Daha önce ülkemizde de Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen Dabovic, siyah-beyazlılardan sonra Yunanistan'a transfer olmuştu. Sırp basketbolcu, Yunan kulübünün başkanının kendisini ilişki için transfer ettiğini söyledi.

    Dabovic: Beni tek gecelik ilişki için transfer etmiş #2

    DABOVİC: REDDEDİNCE, 3 AY MAAŞIMI ÖDEMEDİLER

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milica Dabovic, "Beşiktaş'tan Yunanistan'a transfer olmuştum. Bana ayda 20 bin euro net maaş ödüyorlardı ve çok büyük bir paraydı. Yunan kulübünün başkanı, bana tek gecelik ilişki teklif etti. Beni bunun için transfer ettirmiş. Onun ilişki teklifini kabul etmediğim için bana 3 ay boyunca maaş ödemediler ve sonra sözleşmemi feshettiklerini söylediler. Bacaklarımı para için açmadım ve bununla gurur duyuyorum. Vicdanım rahat ve huzur içinde uyuyabiliyorum." ifadelerini kullandı.

    Dabovic: Beni tek gecelik ilişki için transfer etmiş #3

    Dabovic: Beni tek gecelik ilişki için transfer etmiş #4

    Dabovic: Beni tek gecelik ilişki için transfer etmiş #5

    Dabovic: Beni tek gecelik ilişki için transfer etmiş #6

    Dabovic: Beni tek gecelik ilişki için transfer etmiş #7

    Dabovic: Beni tek gecelik ilişki için transfer etmiş #8

    Dabovic: Beni tek gecelik ilişki için transfer etmiş #9

    Dabovic: Beni tek gecelik ilişki için transfer etmiş #10

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