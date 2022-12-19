Denver Nuggets, Nikola Jokic'in tarihi performansıyla kazandı

NBA'de Denver Nuggets, Charlotte Hornets'ı 119-115 mağlup ederek bu sezonki 18. galibiyetini elde etti. Nuggets'ta Nikola Jokic harika bir performans sergiledi.

NBA'de normal sezona 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansında zirve mücadelesi veren Nuggets'ın konuk ettiği Charlotte Hornets'i 4 sayı farkla geçtiği maçta all-star Nikola Jokic, 40 sayı, 27 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı.

1968'den sonra bir ilk gerçekleşti

Sırp pivot, NBA'de bir maçta 35 ve üzeri sayı, 25 ve üzeri ribaunt, 10 ve üzeri asist yapan 1968'de Wilt Chamberlain'in ardından ikinci oyuncu oldu.

Kentavious Caldwell-Pope 20 sayı, 5 asist, Aaron Gordon 19 sayı, 10 ribaunt, Bruce Brown 16 sayıyla Nuggets'ın sezonun 18. galibiyetine uzanmasına yardımcı oldu.

LaMelo'nun iyi performansı galibiyete yetmedi

Mağlubiyet serisi 8 maça çıkan Hornets'te LaMelo Ball 31 sayı, 5 asist, Kelly Oubre 16 sayı, Gordon Hayward 15 sayı, 10 ribaunt, Jalen McDaniels 14 sayı, 5 ribaunt ve Mason Plumlee 11 sayı, 9 ribaunt üretti.

Minnesota kulüp sayı rekorunu kırdı

Minnesota Timberwolves, kulüp sayı rekorunu kırdığı maçta, konuk ettiği Chicago Bulls'u 150-126'lık skorla yendi. Galibiyet ile mağlubiyet sayısı 15'te eşitlenen Timberwolves'ta Anthony Edwards 37 sayı, 11 asist, D'Angelo Russell 28 sayı, 8 asistle skora büyük katkı sağladı.

Bu sezon 18. kez kaybeden Bulls'un en skorer isimleri, 29 sayı, 6 asistle DeMar DeRozan, 23 sayı, 9 ribauntla Nikola Vucevic, 22 sayı, 6 asistle Zach LaVine oldu.

Gecenin sonuçları:

Denver Nuggets-Charlette Hornets: 119-115

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 126-110

Boston Celtics-Orlando Magic: 92-95

Indiana Pacers-New York Knicks: 106-109

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 121-124

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 150-126

Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 119-117