Denver Nuggets, Phoenix Suns karşısında seride 3-2 öne geçti
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Amerikan Ligi NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi.

Batı Konferansı yarı final serisinde Denver Nuggets, Nikola Jokic'in 29 sayı, 13 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaptığı maçta rakibini 16 sayı farkla 118-102 yenerek final yolunda avantaj sağladı.

Denver Nuggets yeniden önde

Nuggets'ta Bruce Brown 25 sayı, 5 ribaunt, Jamal Murray ve Michael Porter 19'ar sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Devin Booker'ın 28 sayı, 6 ribaunt, 4 asistle oynadığı Suns'ta, Kevin Durant 26 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, Deandre Ayton 14 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi.

Serinin 6. maçı, 12 Mayıs Cuma günü Suns'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Denver Nuggets, Phoenix Suns karşısında seride 3-2 öne geçti

Philadelphia seride öne geçti

Doğu Konferansı yarı finalinde konuk olduğu Boston Celtics'i 115-103 mağlup eden Philadelphia 76'ers, seride 3-2 öne geçti.

76ers'ta Joel Embiid 33 sayı, 7 ribaunt, Tyrese Maxey 30 sayı, 7 ribauntla takımlarını sırtladı. Tobias Harris 16 sayı, 11 ribaunt, James Harden da 17 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.

Denver Nuggets, Phoenix Suns karşısında seride 3-2 öne geçti

Tatum'un 36 sayısı galibiyete yetmedi

Celtics'te Jayson Tatum'un 36 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Jaylen Brown 24 sayı, 6 ribaunt, Marcus Smart 14 sayıyla salondan ayrıldı.

Serinin 6. maçı, 12 Mayıs Cuma günü Sixers'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Denver Nuggets, Phoenix Suns karşısında seride 3-2 öne geçti