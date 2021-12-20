Euro
19.9768
7.8%
Dolar
17.709
7.25%
Altın
1.021
7.13%
Borsa
2.091
0.33%
Bitcoin
819.117
4.09%
BTXN Coin
39.55
-4.62%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    DeRozan, karantina dönüşü Chicago'yu uçurdu

    Chicago Bulls, DeMar DeRozan'ın üstün performansının yardımıyla Los Angeles Lakers'ı 115-110 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 14:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    DeRozan, karantina dönüşü Chicago'yu uçurdu

    Yeni tip koronavirüs (COVID-19) kısıtlamalarının ardından 10 oyuncusunu kadroya alamaması nedeniyle iki maçı ertelenen Bulls, bazı önemli oyuncularının sahaya dönmesinin ardından çıktığı ilk karşılaşmada evinde Lakers'ı 5 sayı farkla mağlup etti.

    DEROZAN’DAN 38 SAYI

    Sezonun 18. galibiyetine ulaşan Bulls'ta pozitif test sonuç verdiği için 10 gündür karantinada olan ve dün çıkan DeMar DeRozan, 38 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Nikola Vucevic 19 sayı ve 13 ribaunt, Lonzo Ball 19 sayı, Alex Caruso 17 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

    Bu sezon 15. kez kaybeden Lakers'ta LeBron James 31 sayı, 14 ribaunt ve 6 asist, Carmelo Anthony 21 sayı, Russell Westbrook ise 20 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle mücadele etti.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir