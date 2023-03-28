Draymond: Play-off ilk turunda Sacramento'yu isterim

Golden State Warriors forveti Draymond Green, playoffların ilk turunda Sacramento Kings ile karşılaşmayı tercih ettiğini söyledi.

Green, bu haftaki podcast'inde, playofflarda Kings ile eşleşmeyi istediğini şu şekilde açıkladı:

"Playoffların ilk turunda Sacramento ile karşılaşsak, benim için hiç problem olmaz. Sacramento'nun zayıf bir takım olduğunu düşündüğüm için değil, seyahat etmesi çok daha kolay olduğu için.



Geçen sene şampiyonluğa giden yolumuzu düşünürseniz, önce Denver'a, sonra da Memphis'e gitmiştik. Bunlar vücudu oldukça yoran seyahatler. Bunun yerine otobüsle bir saat on dakikada gidebileceğimiz bir deplasman olması, bence bizim açımızdan çok daha iyi olur."