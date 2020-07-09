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Edgaras Ulanovas resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Beko, Litvanyalı forvet Edgaras Ulanovas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 09.07.2020 - 16:21
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Basketbol Takımı, bir transferi daha bitirdi.
Sarı-lacivertliler, Edgaras Ulanovas'ı kadrosuna kattığını resmi Twitter hesabından duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, Litvanya ve Avrupa basketbolunun en değerli kısa forvetlerinden biri olarak kabul edilen Edgaras Ulanovas (1.99, 1992) ile 2 yıllık anlaşmaya vardı."