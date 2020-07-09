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    Edgaras Ulanovas resmen Fenerbahçe'de

    Fenerbahçe Beko, Litvanyalı forvet Edgaras Ulanovas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 16:21
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    Edgaras Ulanovas resmen Fenerbahçe'de

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Basketbol Takımı, bir transferi daha bitirdi.

    Sarı-lacivertliler, Edgaras Ulanovas'ı kadrosuna kattığını resmi Twitter hesabından duyurdu.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, Litvanya ve Avrupa basketbolunun en değerli kısa forvetlerinden biri olarak kabul edilen Edgaras Ulanovas (1.99, 1992) ile 2 yıllık anlaşmaya vardı."

    Edgaras Ulanovas resmen Fenerbahçe'de #1

    Edgaras Ulanovas resmen Fenerbahçe'de #2

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