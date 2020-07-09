Edgaras Ulanovas resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko, Litvanyalı forvet Edgaras Ulanovas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Basketbol Takımı, bir transferi daha bitirdi.

Sarı-lacivertliler, Edgaras Ulanovas'ı kadrosuna kattığını resmi Twitter hesabından duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, Litvanya ve Avrupa basketbolunun en değerli kısa forvetlerinden biri olarak kabul edilen Edgaras Ulanovas (1.99, 1992) ile 2 yıllık anlaşmaya vardı."