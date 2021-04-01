Embiid, Timberwolves maçıyla dönüyor

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in, cumartesi gecesi oynanacak Minesota Timberwolves maçında kadroya dönmesi bekleniyor.

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, 12 Mart'ta sol dizini esnettiğinden beri 76ers için kadro dışındaydı.

CUMARTESİ DÖNMESİ BEKLENİYOR

76ers yıldızı Joel Embiid'in. cumartesi gecesi oynanacak Minesota Timberwolves maçında kadroya dönmesi bekleniyor.

Sakatlıktan önceki 31 maçta MVP ödülü için iddialı bir çıkış yakalamış olan Embiid, 29,9 sayı, 11.5 ribaund, 3,3 asist, 1.4 blok ve 1.2 top çalma ortalamaları tutturmuştu.

76ers, Embiir'in yokluğunda 6-3'lük bir seri yakaladı.