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    En iyi guard seçilen Myles Mack yine Balıkesir'de

    Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Amerikalı oyun kurucu Myles Mack ile yeniden anlaştı.
    • İHA
    • 28.07.2020 - 02:42
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    En iyi guard seçilen Myles Mack yine Balıkesir'de

    Geçtiğimiz sezon Polonya Ligi takımlarından GTK Gliwice’den transfer edilen ABD’li 27 yaşındaki oyun kurucu Myles Mack, 2020-2021 sezonunda da Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyecek.

    Myles Mack geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi’nin en iyi guardı seçilmişti.

    PERFORMANSIYLA AVRUPA KULÜPLERİNİ PEŞİNE TAKMIŞTI

    Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Anıl Uyanık oyuncu ile yeniden anlaştıklarını açıklayarak, "Bu sene kulübümüzde gösterdiği performansla Avrupa’daki önemli kulüplerin dikkatini çeken oyuncunun şehrimizde kalmayı tercih etmesi bizim için çok önemli" dedi.

    En iyi guard seçilen Myles Mack yine Balıkesir'de #1

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