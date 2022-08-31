Ergin Ataman: Avrupa Şampiyonası'na madalya için geldik

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 1 Eylül'de başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Tecrübeli başantrenör, 12 Dev Adam'ın şampiyonada grup maçlarını oynayacağı Tiflis Arena'da gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Bu tip turnuvalarda her maç çok tehlikelidir"

Ergin Ataman, şampiyona öncesi son hazırlıklarını yaptıklarını dile getirerek, "Yarın artık turnuva hazırlığından ziyade rakip hazırlığına başlayacağız. Bu tip turnuvalarda her maç çok tehlikelidir. İlk maçımızı yapacağımız Karadağ, tehlikeli bir takım, tecrübeli oyuncuları var. Onun için mutlaka sahaya kararlı bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Grupta kaçıncı olacağımızı düşünmek yerine maçları kazanmaya odaklanmamız gerekiyor. Gerekli hazırlıkları yaptık. Yiğitcan Saybir de kadroya dahil oldu. Furkan Korkmaz'ın hafif bir sakatlığı vardı. Onu bugün dinlendirdik ama yarın bir sorun olacağını sanmıyorum." diye konuştu.

"Biz bir savunma takımı değiliz"

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Letonya ve Sırbistan ile oynanan maçlarda savunmada yaşanan sorunlarla ilgili gelen bir soru üzerine tecrübeli antrenör, "Elimizdeki kadronun özellikleri var. Biz o özelliklerin üzerine gitmeye çalışıyoruz. Bu kadroyla Sırbistan maçının ikinci yarısında savunma yapabilecek bir 5 bulduk. Elimizdeki kadroya göre taktiksek hazırlıklarımızı yapacağız. Biz bir savunma takımı değiliz, bu açık bir şekilde ortada. Pota altını karartan uzun bir oyuncumuz yok. Ancak takım savunmasını, yardımlaşmayı iyi yapabiliriz. Ne olursa olsun hücum performansları son derece önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kağıt üzerinde İspanya'nın grubun en güçlü takımı gözüktüğünü belirten Ataman, "Özellikle Karadağ, Belçika, ev sahibi Gürcistan gibi takımlar da her zaman tehlike yaratabilecek takımlar. Bulgaristan eleme maçlarındaki performansına göre biraz zayıf gibi duruyor ama bunu göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.





"FIBA bir güç dengesi yayınlamış bunu ilk kez görüyorum"

Böylesine önemli turnuvalar öncesinde güç dengesinin çok önemli olmadığını vurgulayan Ergin Ataman, "Benim şaşırdığım bir nokta var, FIBA bir güç dengesi yayınlamış. Ben bunu ilk kez görüyorum. Resmi bir kurum olarak hangi takımın madalya şansının yüzde kaç olduğunu yayınlaman son derece hata. Bunu gazeteciler özel olarak yayınlayabilir ama turnuvanın organizasyonunu yapan uluslararası federasyonun böyle bir madalya öngörüsünde bulunması bana göre çok tartışılır. Hakemler üzerinde de bir öngörü oluşturabilir. Onun için bunu çok yanlış bulduğumu söylüyorum. Bize yüzde 7'lik bir madalya şansı vermişler. Göreceğiz bakalım. Biz bu Avrupa Şampiyonası'na madalya almak için geldik. Tekrar ediyorum, FIBA'nın yapmış olduğu açıklamayı son derece sakıncalı görüyorum, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.