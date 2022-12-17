Ergin Ataman: Ben çok kötü bir koçum

EuroLeague'de Anadolu Efes, Partizan'a 82-79 kaybetti. Maçın ardından Ergin Ataman, konuştu. Ataman, "Ben çok kötü bir başantrenörüm, bu sebeple EuroLeague şampiyonu olamayacağız." dedi.

EuroLeague normal sezonunun 14. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda kozlarını paylaştığı Partizan’a 82-79 mağlup olarak ligdeki 7. yenilgisini aldı.

Temsilcimizde başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

"Bu yıl EuroLeague çok zor"

Maçı değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, “Çok güzel bir maç oldu, her iki takım da büyük efor sarf etti. Maçın son 3-4 dakikasına kadar oyunun kontrolü bizdeydi, sonrasında Partizan çok agresif bir savunma yaptı. Rodrigue Beaubois dışında ekstra skor katkısı alabileceğimiz bir isim bulamadık, yanlış atış tercihleri yaptık. Rakibimiz ise kritik anlarda önemli isabetler buldu. Bu yıl EuroLeague çok zor, her maç sanki bir final havasında geçiyor.

Önemli maçları kazandığımız zaman oyuncularımız mükemmel oluyorlar ama kaybettiğimiz zaman tüm sorumluluk bende oluyor. Bir anda çok kötü bir koç haline gelip takımını nasıl organize edeceğini bilmeyen biri oluyorum. Bu sebeple bugün kaybetmemizin tek suçlusu benim." sözlerini sarf etti.

"Zeljko Obradovic gibi harika bir koçları var"

Partizan takımına övgüde bulunan Ergin Ataman, "Partizan harika bir takım, bu salonda harika bir atmosferin önünde oynuyorlar. EuroLeague’in bu denli rekabetçi bir hale gelmesinde büyük pay sahibiler, ayrıca Zeljko Obradovic gibi harika bir koçları var. Evet, üst üste çok fazla maç kaybettiler ama basketbolda böyle şeyler yaşanabiliyor." dedi.

"Ben çok kötü bir koçum"

Kendisine özeleştiride bulunan Ataman, "Ben çok kötü bir başantrenörüm, bu sebeple EuroLeague şampiyonu olamayacağız. Hatta koçluk yapmayı bile unuttum. EuroLeague’de herkes herkesi yenebiliyor, mesela Baskonia bu hafta iki çok önemli galibiyet aldı. Çok dengeli bir lig oluyor.

Kimin şampiyon olacağını bilmiyorum ama bizim olamayacağımızdan eminim, çünkü ben çok kötü bir koçum. Kendime kızgın değilim ama içerisinde bulunduğumuz durumdan dolayı çok sinirliyim.” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.