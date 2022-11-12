Ergin Ataman: Çok değerli bir galibiyet

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Belçika karşısındaki farklı galibiyetin, ileriki maçlar için önemli olabileceğini söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur I Grubu 3'üncü maçında Belçika'yı sahasında 34 sayı farkla 86-52'lik skorla yendi.

Mücadelenin ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Gurur dolu bir mücadele gösterdiler"

DHA'nın aktardığına göre; hücumda topu çok iyi paylaştıklarını aktaran Ataman, şunları söyledi:

"Bütün çocuklarımızı kutluyorum. Çünkü bugün gerçekten Türk Basketbol Milli Takımı'na yakışan, gurur dolu bir mücadele gösterdiler. Anlamlı bir gün. Hele ki dünkü Atamızın ölüm yıl dönümünden sonra bugün böylesine anlamlı bir mücadeleyi gösterdikleri için bütün çocuklarımı kutluyorum. Maçın başından itibaren zaten planlama da yapmıştık, Belçika'nın kısalarına yoğun baskı yapmayı planlamıştık. Maç içerisinde 12 oyuncuyu da döndürerek özellikle kısaları baskı altına almaya çalıştık. Hücumda topu çok iyi paylaştık.

"Bu sayı farkı, bizim için önemli olabilir"

Çok değerli bir galibiyet elde ettik. Bir galibiyet sonuçta bizi Dünya Kupası'na götürmeyecek ama bu sayı farkı bizim için ileriki maçlar için önemli olabilir. Önümüzde Sırbistan maçı var. Daha farklı bir takım. Belçika'nın 2 ay önce Dünya Kupası eleme maçında Belgrad'da Sırbistan'ı yendiğini düşünürsek öncelikle bu maçın coşkusunu yaşayalım, yarından itibaren de pazartesi günkü Sırbistan maçına hazırlanacağız."