Ergin Ataman için flaş iddia: Panathinaikos'la 2 yıllık anlaşma sağladı Anadolu Efes ile sezon sonunda yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Ergin Ataman'ın, Panathinaikos ile 2 yıllık mukavele imzalama konusunda anlaştığı iddia edildi.

Son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes'le bu sezon EuroLeague'de ilk 8'e kalamayan Ergin Ataman, birçok kupa kazandığı takımına veda etmeye hazırlanıyor. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın, son günlerde adının sıkça anıldığı Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalamak için anlaştığı ileri sürüldü. Sezon sonunda ayrılacak Yunan yayın organı SDNA'daki "Magic Euroleague" programında ortaya atılan iddiaya göre; bu gece Ergin Ataman ile bir görüşme gerçekleştiren Panathinaikos yöneticileri, Türk başantrenörle iki yıllık sözleşme için el sıkıştı. 57 yaşındaki çalıştırıcı, sezonu tamamlar tamamlamaz Atina'ya giderek Yunan takımının başına geçecek.