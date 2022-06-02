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    Ergin Ataman için NBA iddiası

    Euroleague'in şampiyon hocası Ergin Ataman'ın NBA'de yardımcı antrenör adayları arasında yer aldığı iddia edildi.
    • 02.06.2022 - 09:22
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    Ergin Ataman için NBA iddiası

    Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes ile birlikte üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan başantrenör Ergin Ataman, başarıları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Tarihe geçti

    Türkiye Milli Takımı'nın da başına geçen Ergin Ataman, 2001'den itibaren EuroLeague adıyla yapılan organizasyonda üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan 2. başantrenör olarak da tarihe geçti.

    Daha önce bunu başaran ilk isim Maccabi Tel Aviv'in unutulmaz antrenörü Pini Gerson'du. Tüm zamanlar listesinde ise Ataman 8. kez üst üste 2. Euroleague kupası kazanmayı başaran antrenör unvanını aldı.

    Ergin Ataman için NBA iddiası #1

    NBA iddiası

    ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Avrupa'nın en başarılı başantrenörlerinden biri olarak gösterilen Ergin Ataman, NBA 'de yardımcı antrenör adayları arasında yer alıyor.

    Ataman daha önce de Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup’ta şampiyonluk yaşamış ve 2021'de de koleksiyonuna EuroLegue’i eklemişti.


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