Ergin Ataman: Panathinaikos ile görüşmedim

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 4. sırada bulunan, EuroLeague'de ise ilk 8'in dışında yer alan Anadolu Efes'te tecrübeli antrenör Ergin Ataman, Panathinaikos iddiaları hakkında konuştu.

Deneyimli başantrenör, Yunan basınında yer alan Panathinaikos Kulübü ile görüşme gerçekleştirdiğine ilişkin iddialara açıklık getirdi.

Önümüzdeki sezon için planlamaları Avrupa Ligi maçları bittikten sonra yapacağını belirten Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Panathinaikos Kulübü ile herhangi bir yüz yüze görüşmem olmadı. Şu an tek düşüncem 6 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe ile yapacağımız derbi maçı, Avrupa Ligi'ndeki diğer müsabakalar ve Anadolu Efes ile bir kez daha Türkiye Ligi şampiyonluğu. Perşembe akşamı her 2 takım için de çok önemli bir maç oynanacak. Derbiyi kazanıp play-off şansımızı son haftaya taşımak istiyoruz."