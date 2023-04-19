Ergin Ataman: Panathinaikos'a gidersem oranın yeni Obradovic'i olmak istiyorum Ergin Ataman, Anadolu Efes'ten ayrılması halinde ilk tercihinin Panathinaikos olacağını söyledi.

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Panathinaikos'un kendine olan ilgisini ve yapılan görüşmeleri doğruladı.

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, anlaşmanın sağlanması halinde Panathinaikos'un yeni Obradovic'i olmak istediğini ifade etti.

Yunanistan'ın Live Sports gazetesine konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Atina ekibinin kendisine yaptığı teklifi birinci ağızdan onayladı.

"Oranın yeni Obradovic'i olmak istiyorum"

Ergin Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmelerin olduğu doğru. Şu anda söyleyebileceğim tek şey konuyla alakalı iyi hislerimin olduğu. Bazı içten görüşmeler sonunda söyleyebileceğim, pozitif hislere sahibim. Eğer Anadolu Efes'ten ayrılırsam, Panathinaikos ilk tercihim olacak. Eğer Panathinaikos'a gidersem oranın yeni Obradovic'i olmak istiyorum"

"Değişim ihtiyacı görünüyor gibi"

Başarılı başantrenör, şu açıklamayı yaptı:

"Başkanımızla bu hafta içinde konuştuk. Net bir kararımız yok ama bu sezon çok yıprandık. Sporda geçmişte yapılanları tarih yazacaktır ama bugün açısından başarısızız. Onun için belki de sezon sonunda herkes için bir değişim gerekebilir. Buna birlikte karar veririz. Anadolu Efes'te sadece profesyonel olarak görev yapmadım. Belki de 20 yılım geçti. Ben gitsem de burası benim ailem. Geçmişte de gittim, döndüm. Şu an için net bir karar yok ama bir değişim ihtiyacı görünüyor gibi."

"Avrupa Ligi'nde 4 yıl boyunca bir Türk takımı olarak ülkemize gurur yaşattık"

Deneyimli isim ayrıca, şunları söyledi:

"Büyük ihtimalle sadece milli takım antrenörlüğü yapmam. İki sene üst üste Avrupa'da şampiyon olduktan sonra bana da Avrupa Ligi takımlarından bazı teklifler var. Şu anda lige konsantre olacağız ve şampiyon olmaya çalışacağız. Avrupa Ligi'nde 4 yıl boyunca bir Türk takımı olarak ülkemize gurur yaşattık. Bu sene bunu gerçekleştiremedik ve özür diliyorum. Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Ümit ediyorum ki bizim yaptıklarımızı onlar yapar ve şampiyon olur. Umarım Türk halkı mutlu olur."

EuroLeague'i 17 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 11. sırada tamamlayan son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes, play-off dışında kalmıştı. Lacivert-beyazlılar Basketbol Süper Ligi'nde de 4. sırada yer alıyor.