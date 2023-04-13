Ergin Ataman: Zor, hüzünlü ve anlamlı bir maç

EuroLeague'in 34. haftasında Monaco ile karşılaşacak Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

Ataman şunları söyledi:

"Dört yıl boyunca Avrupa basketbolunun zirvesinde kaldıktan sonra bu sezon herkesi hayal kırıklığına uğrattık. Sporun cilvesi olarak Euroleague'e AS Monaco ile bir prestij maçı ile veda ediyoruz. Benim için zor, hüzünlü ve anlamlı bir maç olacak. Kimse senin dalgalarla nasıl boğuştuğuna bakmaz, gemiyi limana getirip getirmediğine bakar. Çok başarılı bir takım olan AS Monaco ile güzel bir veda maçı yapıp, onlara play-off'ta başarılar dilemek istiyorum."