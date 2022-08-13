Ergin Ataman'dan Dursun Özbek'e gönderme

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman suskunluğunu bozdu. Dursun Özbek ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli çalıştırıcısı Ergin Ataman soruları cevapladı. Ömer Faruk Yurtseven'in A Milli Erkek Basketbol Takımı kampına katılmama sürecini anlatan Ergin Ataman, genç basketbolcuyu nasıl bir daha milli takıma kabul edeceğini açıkladı.

Vole'ye konuşan Ergin Ataman, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le de ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"Biz çok şaşırdık"

Ömer Faruk Yurtseven'in A Milli Erkek Basketbol Takımı kampına katılmayacağını öğrendikten sonra yaşananları anlatan Ergin Ataman, "Biz çok şaşırdık açıkçası çünkü Büyük Britanya maçı öncesi takımla çok iyi bir iletişim içerisindeydi. Başka oyunculardan beklerken katılmayacağı haberi geldi. Biz kendisine ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık bir türlü. Telefonlarımıza çıkmadı. Sürekli olarak menajerini öne sürdü. Ömer Faruk Yurtseven yorgun olabilir ama böylesine önemli bir fırsat varken, her takımda NBA oyuncuları oynarken, bu turnuvaya gelip kendini göstermemesi onun için çok büyük bir kayıp oldu. Bu takımın çok önemli bir parçasıydı Ömer Faruk Yurtseven. Ömer Faruk Yurtseven bizim elimizde olmayan tarzda bir oyuncuydu ve planlama yaparken ona çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorduk. Bir anda karşımıza böyle bir durum çıktı.

Kampın başlayacağı günden bir gün önce TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu aramış. Hiçbir şekilde fikri değişmedi. Yazık, burası bir milli takım. Milli takım olduğu zaman duygular hep öne çıkar. Türkiye'de insanlar, Türk Bayrağı'nı korumak için çok büyük fedakarlıkta bulunuyorlar. Biz oyuncularımızdan çok farklı şeyler de istemedik. Sadece Türkiye için yapacaklardı bunu. Türk insanını mutlu etmek için yapacaklardı. Amerikalı bir menajerin bu duygulara sahip olmaması son derece doğal. O menajerle ilgili bir takım önemli yaptırımların TBF ve bakanlık tarafından yapılacağını ümit ediyorum. NBA'de oynayan bir oyuncuya sadece bizim manevi yaptırımımız var. Bu oyuncuların menajerleri, buradan para kazanan menajerler.





"Menajerin umrunda değil Türk Milli Takımı"

Bu tarz menajerlerin Türkiye'de iş yapmasının engel olunması gerektiğini düşünüyorum. Menajerin umrunda değil Türk Milli Takımı. Sadece NBA takımından alacağı komisyonu değil, burada kaybedeceklerini de düşünecek. Kendine güvenen bir oyuncu olsa menajerine 'Bir dakika ya! Burası Milli Takım, kendimi göstereceğim' diyeceğine Miami'de ağırlık antrenmanı yapacak. Onun dışında bir sıkıntısı, sorunu varsa bize gelen açıklamalarda da bu şekilde gözüküyor. Bu oyuncuyu tamamen silmek, kaybetmekten yana değilim ama bunu duygulara getirebilmeliyiz. Onun etrafındaki Türk toplumu ona bu baskıyı yapabilmeli." açıklamasını yaptı.

"Galatasaray'a koç olarak dönmem"

Tecrübeli başantrenör, "Bir gün Ergin Ataman koç olarak Galatasaray'a geri döner mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Koç olarak çok zor. Profesyonel bir antrenör olarak buna 'hayır' diyemem. Nasıl bir gün NBA'den bir teklif gelirse değerlendirebilirsem, Galatasaray'dan bir teklif gelirse onu da değerlendirebilirim. Galatasaray Kulübü'nün basketbol konusunda kaydetmesi gereken ilerlemeler var. Geçen sene bir fitil yandı şimdi bunun ileriye gitmesi gerekiyor. Galatasaray'ın bir an önce Eurolegue tarafına atacak... Galatasaray taraftarı geçmiş yıllardan alışık. Galatasaray taraftarı bunu istiyor, üst düzeyde bir basketbol liginde yer almak istiyor.





"2022 yılında hala salon yapılmadı"

2016'da biz EuroCup'ı kazandığımız zaman o dönem başkanımız Dursun Özbek'le beraber 10 bin kişilik bir salon projesi vardı. Cumhurbaşkanımız bana sordu 'yeter mi hoca bu salon' dedi. Sayın Cumhurbaşkanım 'yetmez' dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız '15 bin kişilik bir salon yap oraya' başkan da 'projemiz hazır, inşaata başlıyoruz' demişti. 2022 yılına geldik sadece tabela duruyor şu anda. 15 bin kişik spor salonu tabelası duruyor. Spor salonu yapmak çok zor bir şey. Galatasaray'ın buna ihtiyacı var.

Galatasaray'ın Türkiye'deki en büyük rakibi kim? Fenerbahçe. Fenerbahçe son 10 yılda basketbolda bir marka oldu. Orada bir basketbol mabedi kurdu. Galatasaray bunu yapmadı, yapamadı. İşin temelinde ekonomik sıkıntılar var ama Fenerbahçe camiası büyük bir sponsor bulduysa biz de oraya o salonu yapmalıyız. Galatasaray olarak bir yuva inşa etmeliydik. Ergin Ataman olarak koç olarak döner miyim bilemiyorum. Galatasaray'ın şu anda iyi bir koçu var. Avrupa'da da başarılı olur umarım. Benim şu anda geldiğim nokta belli. En üst düzeyde bir takım seviyesine geldim. Ben her zaman söylediğim gibi Galatasaraylı olan bir spor adamıyım. Galatasaray'ı her branşta destekliyorum."