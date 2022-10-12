Ergin Ataman'dan NBA açıklaması

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "NBA'den bir teklif gelmiyor. Gelen teklifler 'Sen önce bir gel, 3-4 sene yardımcı antrenörlük yap' diyorlar" dedi.

Anadolu Efes'in ve Türk Basketbol Milli Takımı'nın başarılı başantrenörü Ergin Ataman, Haber Global'den Ecem Dinçkal'ın sorularını yanıtladı.

Ataman, Anadolu Efes'ten Milli Takım'a, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kadar birçok yelpazede gelen sorulara yanıt verdi.

Ataman açıklamalarında, "Sezona kupayla başlamak bize ciddi bir moral verdi. Bizim ciddi bir rakibimiz Fenerbahçe Beko, hem Türkiye'de hem EuroLeague'de. Fenerbahçe'yi yenerek sezona başlamak moral verdi. Lige de derbiyle başladık, Galatasaray maçıyla.





"Şu an yeni bir takımız"

Son 2 dakikaya kadar başabaş gitti ama o maçı da kazanmayı başardık. Şu an yeni bir takımız. Yeni oyuncular var takıma dahil olan. İstediğimiz basketbolu tam olarak oynayamasak da sezonun bu bölümünde önemli olan kazanmak. Her geçen maçla birlikte iyi oyun da gelecektir.

Son 2 sezon EuroLeague şampiyonu olarak, bunu tarihte yapabilen 3 takım var; Olympiakos, Maccabi ve Anadolu Efes. Biz bunu 3. kez gerçekleştirdik. Hiç kimsenin gerçekleştiremediği de 3 kez üst üste gerçekleştirebilmek. Ben Efes'te yeni değilim. Efes tarihinin neredeyse her yerinde var olan biriyim. Aydın Örs Hoca ile birlikte yardımcı antrenör olarak Efes Pilsen'in Türk basketbol tarihindeki devriminde bizzat rol alan ekibin içindeyim. Üst üste şampiyonluklara baktım o albümde. Son sayfa boştu. O boş sayfaya üst üste üçüncü şampiyonluğu eklemek istiyoruz. Rakiplerimiz engellemek isteyecektir, biz ise ulaşmaya çalışacağız.





"NBA'de gel yardımcı ol diyorlar"

Avrupa'da bu kadar başarılı olmuş bir antrenörün NBA'de daha fazla değer görmesi gerektiği çok açık. Nasıl ki Avrupa'da çok başarılı olmuş oyuncular NBA'ye gidip çok başarılı oldularsa işte bunun örnekleri var, Doncic, Antetokounmpo, Jokic, Nowitzki gib.

Antrenörlerin de başarılı olacağına inanıyorum. Bu sadece benle alakalı değil. Avrupa'da üst üste şampiyonluklar kazanan Zeljko Obradovic, Ettore Messina, Dimitris Itoudis var. Oradan bir teklif gelmiyor. Gelen teklifler 'Sen önce bir gel, 3-4 sene yardımcı antrenörlük yap' diyorlar.

Avrupa'da bu başarılara ulaşmış bir insanın orada yardımcı antrenörlük yapması mantıklı değil. Onun için ben Türk basketbolunda birçok ilki gerçekleştirdim çok şükür. Avrupa'da takım çalıştırdım, Avrupa'da şampiyon oldum, İtalyan takımıyla, Beşiktaş ile, Galatasaray ile, Anadolu Efes ile...

NBA'da başantrenörlük yapan ilk Türk olma isteği kafamın bir tarafında hep var. Fakat, şu süreci gördükten sonra çok ümitli değilim. Neden olmasın. Yarın öbür gün birisi 'NBA'de ne yapacak, alalım' derse ben hazırım. Hodrimeydan! Neden olmasın.





"Icardi'yi daha göremedik bile"

Futboldaki yeni transferleri, kadroları beğenmedim. Bir takım oyunculardan bahsediliyor ama kadroda sivrilen bir oyuncu da göremedim. Galatasaray'ın kadrosunda da böyle sivrilen biri göremedim. Icardi'yi daha göremedik bile. Ona da çok şaşırdım.

Nerede diyorsun, eşiyle problemi var yurt dışına gitti. Yani şimdi Allah korusun bir ölüm, çok güzel bir olay olan bir doğum dışında profesyonel bir oyuncunun maç günü bir sorun için takımdan gitmesi, ülkeden ayrılması bizim kabul edemeyeceğimiz bir şey basketbolda. Biz kesinlikle kabul edemeyiz. Oyuncular bu rahatlıkta. Bunların düzelmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.