Ergin Ataman'dan Panathinaikos açıklaması

DHA

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte büyük başarılar elde ettiği Anadolu Efes'ten ayrılması beklenen tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman, geleceğine dair konuştu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ataman, Panathinaikos ile görüşmeleri, Anadolu Efes ve Milli Takım hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, şu şekilde konuştu:

“Panathinaikos ile resmi olarak henüz bir anlaşma imzalamadık, sezon sonu olası bir birliktelikte neler yapılabileceğini konuşuyoruz. EuroLeague çok zor bir lig, Final Four oynamak, şampiyon olmak için büyük emek gerekiyor. Anadolu Efes’te 2021 ve 2022’de bunu başarmış olmanın gururunu hala yaşıyorum. Şu an sadece Avrupa’da dört takım bu sezon şampiyonluk için mücadele edecek. Diğer tüm takımlar gibi biz de kendi lig şampiyonluğu mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye’de çok zorlu bir play-off serisi oynanacak. Anadolu Efes olarak bir kez daha şampiyon olacağımıza inanıyorum. Anadolu Efes kulübü benim sadece profesyonel olarak görev aldığım bir kulüp değil; başkan, yönetim, kadro, taraftar ile çok güçlü aile bağlarımız var. Sezon sonu ortak kararımız ne olursa olsun bu bağın hep devam edeceğine inanıyorum.