EuroCup'ta yılın başantrenörü Erdem Can oldu
AA

Takımı'nın çalıştırıcısı Erdem Can, 7Days Kupası'nda yılın başantrenörü seçildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 42 yaşındaki Can, 7Days Avrupa Kupası'ndaki meslektaşları tarafından yapılan oylama sonucu 2022-23 sezonun en iyi başantrenörü oldu.

Türk Telekom'u ilk kez finale taşıdı

Can, normal sezonu 13 galibiyet, 5 mağlubiyetle tamamlayan, play-off'taki 3 maçını da geriden gelip kazanan Türk Telekom'u, Avrupa kupalarındaki ilk finaline taşıdı.

Erdem Can, 2008-09 sezonunda Benetton Treviso'nun başındayken ödülü kazanan Oktay Mahmuti'den sonra bunu başaran ikinci Türk başantrenör olarak kayıtlara geçti.

EuroCup'ta yılın başantrenörü Erdem Can oldu

Final maçı Gran Canaria'yla olacak

Türk Telekom ile İspanyol kulübü Gran Canaria arasındaki final maçı, 3 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

EuroCup'ta yılın başantrenörü Erdem Can oldu