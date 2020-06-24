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EuroLeague, Anadolu Efes-Zenit maçıyla başlayacak
EuroLeague'de 2020-21 takvimi açıklandı. 1 Ekim'de başlayacak olan yeni sezonun ilk maçı Anadolu Efes - Zenit olacak.
- Haber Merkezi
- 24.06.2020 - 13:13
Koronavirüs salgını nedeniyle bitirilen Euroleague'de sezon başlangıcı belli oldu. Hazırlanan planlamada sezonun açılış tarihi de netleşti.
EuroLeague'de 2020-21 takvimi açıklandı. Yeni sezon 1 Ekim'de Anadolu Efes - Zenit maçıyla başlayacak.
Fenerbahçe ise ilk maçını 2 Ekim'de Kızılyıldız ile İstanbul'da oynayacak.
ANADOLU EFES-F.BAHÇE MAÇI 8 EKİM'DE
Öte yandan EuroLeague'de Anadolu Efes ile Fenerbahçe, 2. haftada karşılaşacak. 8 Ekim'de oynanacak maç, saat 20:30'da başlayacak.
9 NİSAN 2021'DE BİTECEK
34 haftalık periyot 9 Nisan 2021'de sona erecek. Daha sonra kala 8 takımla play-off aşamasına geçilecek.