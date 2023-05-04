EuroLeague Antrenörler Birliği, Erdem Can'a destek oldu

Türk Telekom, İspanya'nın Las Palmas kentinde EuroCup finalinde Gran Canaria ile karşı karşıya geldi. Gran Canaria Arena'da oynanan karşılaşmada İspanyol takımına 71-67 yenilen Türk Telekom, organizasyonu ikinci bitirdi.

Avrupa Kupası finali öncesinde otobüs şoförünün yaptığı skandal hareket nedeniyle otobüsün ön camına kafasını çarpan başantrenör Erdem Can'ın hastaneye kaldırıldı.

MR çekilmesi sonucu boynunda ciddi bir travma olduğu tespit edilen Erdem Can, maçı boyunlukla takip etti.

EuroLeague Antrenörler Birliği ise maç öncesi yaşanan skandal olaylar nedeniyle Türk Telekom başantrenörü Erdem Can'a destek verdi.

Paylaşılan mesaj şu şekilde:

"Gran Canaria ile EuroCup finali öncesi antrenman için yolda olan üyelerimizden Erdem Can'ın yaralanmasıyla sonuçlanan, otobüs şoförünün profesyonellikten tamamen uzak davranışı nedeniyle şoka uğradık. Şoförün, sezonun en önemli maçı öncesinde sadece yolu uzatmakla kalmayıp koç Erdem Can'ın yüksek sesten rahatsızlığını yinelemesine aldırmayarak sonunda koçun kendisi ses seviyesini düşürmeye kalktığında bilerek frene bastığını, olayın devamında Can'ın kafasını cama çarparak yaralandığını ve camın kırıldığını öğrendik. Şoförlerin aldığı kararların bütün yolcuların selametini gözetmesi gerektiğinden kazanın aydınlatılması konusunda İspanyol trafik yetkililerine güveniyoruz. Bu tarz çirkin olaylarla basketbolda da diğer sporlarda da tekrar karşılaşmamayı umuyoruz."