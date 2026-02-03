EuroLeague Dörtlü Final biletleri 11 Şubat'ta satışa çıkacak

- EuroLeague Dörtlü Final biletleri, 11 Şubat'ta "euroleaguef4tickets.com" üzerinden satışa çıkacak.
- Bilet satışları, şubat, mart ve nisan aylarında dört aşamada gerçekleşecek.
- Fiyatlar 399 ile 952 euro arasında değişiyor.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Final karşılaşmalarının biletleri, gelecek hafta satışa sunulacak.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 22-24 Mayıs'ta Atina'daki Telekom Center'da oynanacak Dörtlü Final maçlarının biletleri, "euroleaguef4tickets.com" internet sitesi üzerinden 11 Şubat Çarşamba günü satışa çıkacak.
YOĞUN TALEP VAR
Açıklamada, yoğun talep nedeniyle biletlerin satışının şubat, mart ve nisan aylarında 4 farklı aşamada gerçekleştirileceği, önceki üç Dörtlü Final'e bilet alan sporseverlerin 10 Şubat Salı günü açılacak ön satış hakkından yararlanabileceği kaydedildi.
Dörtlü Final kapsamında 22 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 24 Mayıs Pazar günü de final maçı oynanacak. Bilet sahipleri pazar günü üçüncülük maçının yerini alan adidas NextGen Avrupa Ligi şampiyonluk mücadelesini de izleme şansına sahip olacak.
BİLET FİYATLARI
Bilet fiyatları, kategoriye bağlı olarak 399 ile 952 euo arasında değişiyor.