EuroLeague maçları ABD'de yayınlanacak

AA
Amerikan spor kanalı ESPN'in, THY Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonunun kalan maçlarını ve gelecek sezonun tamamını yayınlayacağı duyuruldu.
Organizasyonun internet sitesindeki açıklamaya göre, Avrupa'nın en önemli kulüplerinin mücadele ettiği turnuva, ABD'deki basketbolseverlerle de buluşacak.
Final, 19-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak
ESPN ile Avrupa Ligi yönetimi, bu sezonki play-off 5. maçları ile dörtlü final ve 2023-24 sezonunun yayın hakları için anlaştı.
Play-off 5. maçları 9-10 Mayıs, Litvanya'nın Kaunas kentinin ev sahipliği yapacağı dörtlü final ise 19-21 Mayıs tarihlerinde oynanacak.