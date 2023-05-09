EuroLeague maçları ABD'de yayınlanacak EuroLeague'de sezonun geri kalan maçları ve gelecek sezon ESPN'de de yayınlanacak.

AA

Amerikan spor kanalı ESPN'in, THY Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonunun kalan maçlarını ve gelecek sezonun tamamını yayınlayacağı duyuruldu.

Organizasyonun internet sitesindeki açıklamaya göre, Avrupa'nın en önemli kulüplerinin mücadele ettiği turnuva, ABD'deki basketbolseverlerle de buluşacak.

Final, 19-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak

ESPN ile Avrupa Ligi yönetimi, bu sezonki play-off 5. maçları ile dörtlü final ve 2023-24 sezonunun yayın hakları için anlaştı.

Play-off 5. maçları 9-10 Mayıs, Litvanya'nın Kaunas kentinin ev sahipliği yapacağı dörtlü final ise 19-21 Mayıs tarihlerinde oynanacak.