EuroLeague play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos oldu

Turkish Airlines EuroLeague'de 34 haftadan oluşan 2022-2023 normal sezon maçları tamamlandı.
Temsilcimiz Fenerbahçe sezonu 19 galibiyet, 15 mağlubiyetle 8. sırada bitirerek play-off'lara kalmayı başardı.
Sarı-lacivertliler play-off'larda normal sezonu 24 galibiyet, 10 mağlubiyetle zirvede tamamlayan Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti.
Fenerbahçe normal sezonda rakibini yenemedi
Fenerbahçe ile Olympiakos normal sezonda 2 kez kozlarını paylaştılar.
Ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan maçta Fenerbahçe rakibine 94-67 kaybederken Ataşehir'de ise rakibine 73-93 mağlup olarak rakibine karşı oynadığı 2 maçta da sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.
Play-off eşleşmeleri
Play-off çeyrek final karşılaşmaları 25 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar 19-21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.
Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Olympiakos (Yunanistan) (1) - Fenerbahçe (8)
Barcelona (İspanya) (2) - Zalgiris (Litvanya) (7)
Real Madrid (İspanya) (3) - Partizan (Sırbistan) (6)
Monaco (Fransa) (4) - Maccabi Playtika (İsrail) (5)