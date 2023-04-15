EuroLeague play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos oldu Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek finalindeki rakibi Yunanistan ekibi Olympiakos oldu.

AA

Turkish Airlines EuroLeague'de 34 haftadan oluşan 2022-2023 normal sezon maçları tamamlandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe sezonu 19 galibiyet, 15 mağlubiyetle 8. sırada bitirerek play-off'lara kalmayı başardı.

Sarı-lacivertliler play-off'larda normal sezonu 24 galibiyet, 10 mağlubiyetle zirvede tamamlayan Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

Fenerbahçe normal sezonda rakibini yenemedi

Fenerbahçe ile Olympiakos normal sezonda 2 kez kozlarını paylaştılar.

Ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan maçta Fenerbahçe rakibine 94-67 kaybederken Ataşehir'de ise rakibine 73-93 mağlup olarak rakibine karşı oynadığı 2 maçta da sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.

Play-off eşleşmeleri

Play-off çeyrek final karşılaşmaları 25 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar 19-21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.

Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Olympiakos (Yunanistan) (1) - Fenerbahçe (8)

Barcelona (İspanya) (2) - Zalgiris (Litvanya) (7)

Real Madrid (İspanya) (3) - Partizan (Sırbistan) (6)

Monaco (Fransa) (4) - Maccabi Playtika (İsrail) (5)