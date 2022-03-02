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    EuroLeague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko kaçıncı sırada?

    Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu yolculuğu devam ediyor. Peki, EuroLeague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko kaçıncı sırada?
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 17:52
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    EuroLeague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko kaçıncı sırada?

    Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

    İki güçlü Türk takımı ola Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de yolun emin adımlarla devam ediyor.

    Şampiyon olarak bu anlamda göğsümüzü kabartan iki temsilcimiz, yeniden final oynamak istiyor.

    Zaman zaman yenilgiler alarak taraftarlarını üzen Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, sıralama olarak iyi bir konumda bulunuyor.

    Bu iki güçlü takımın puan tablosundaki yerini merak edenler, "EuroLeague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko kaçıncı sırada?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, EuroLeague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko kaçıncı sırada? İşte yanıtı...

    FENERBAHÇE BEKO VE ANADOLU EFES'IN SIRASI

    Anadolu Efes 13 galibiyet 12 mağlubiyet ile 9’uncu; Fenerbahçe Beko ise 12 galibiyet 12 mağlubiyet ile 10’uncu sırada yer alıyor. Bu iki güçlü takım, EuroLeague'de nefes kesen bir derbiye hazırlanıyor.

    EuroLeague de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko kaçıncı sırada? #1

    Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 3 Mart Perşembe günü oynanacak. beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak olan karşılaşma saat 20:30'da ekrana gelecek. Bu dev karşılaşmayı izlemek isteyenlerin beIN SPORTS ekranlarına üye olması gerekmekte.


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