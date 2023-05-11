EuroLeague'de haftanın MVP'si Kostas Sloukas THY Avrupa Ligi'nde play-off'ların 5. maçlarında en değerli oyuncusu Kostas Sloukas oldu.

AA

Yunanistan ekibi Olympiakos'un oyun kurucusu Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi play-off'larında 5. maçların en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek final serisi 5. karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Sloukas, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Fenerbahçe'ye karşı 22 sayı attı

Yunan basketbolcu, takımının 84-72 galip geldiği ve seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e yükseldiği Fenerbahçe maçında 22 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 1 top çalmayla oynadı.