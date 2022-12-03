EuroLeague'de haftanın MVP'si Micic

Vasilije Micic, Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Bu sezon ilk kez MVP oldu

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 11. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Micic, bu sezon ilk, kariyerinde 10. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

18 sayı, 9 ribaund ve 9 asist ile oynadı

28 yaşındaki oyuncu, Anadolu Efes'in sahasında 82-71 kazandığı Olympiakos maçında 18 sayı atmasının yanı sıra 9 ribauntla kariyer rekorunu kırdı, 9 da asist yaptı.