EuroLeague'de haftanın MVP'si Walter Tavares Basketbol THY Avrupa Ligi üçüncü maçında Partizan'ı 82-80 yenen Real Madrid'de takımın yıldızı Walter Tavares, haftanın MVP'si seçildi.

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İspanya ekibi Real Madrid'de forma giyen Walter Tavares, THY Avrupa Ligi play-off turu üçüncü haftasının en değerli basketbolcusu (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, takımının play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında kariyerinin en yüksek verimlilik puanına (41) ulaşan Tavares, turnuvanın play-off etabı tarihindeki en iyi ikinci performansa imza attı.

26 sayı ile mücadele etti

Yeşil Burun Adalı pivot, ilk iki maçı kaybeden takımının, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı deplasmanda 82-80 yenerek seriyi 2-1'e getirdiği karşılaşmada, 26 sayı, 11 ribaunt, 3'er asist ve blokla oynadı.